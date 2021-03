Samoa Police appeal for help to locate missing girl

Angela is a student of Sataoa Primary School.

She left her family around 10am yesterday, (Thursday) and has not returned home.

Angela was last seen wearing a white t-shirt and a lavalava.

If you have any information that might lead to her whereabouts, please contact a nearby police station or call 22222.

FA’ASILASILAGA TĀUA: O SE TEINEITIITI O LO’O TAU SĀ’ILIA.

Ua talosagaina e le Matāgaluega o Leoleo, Falepuipui ma Toefuata’iga se fesoasoani a le mamalu o le atunu’u i le tau sā’ilia lea o se teineitiiti 10 tausaga mai i le afioaga o Sataoa ma o ia foi o se teineitiiti aoga i le Aoga Tulagalua a Sataoa lava. Na ia tū’ua lona aiga i le aso ananafi, 4 o Mati 2021 e tusa o le itula e 10 i le taeao, peita’i e o’o mai i le taimi nei e le’i toe fo’i ane lava. O se toe va’aiga ia te ia o lo’o ia ofuina se mitiafu lanu pa’epa’e ma se ie lavalava.

Fa’amolemole se tasi e na te silafia se nofoaga o lo’o iai po’o ni fa’amatalaga fo’i e uiga i lenei teineitiiti, fa’afeso’ota’i vave ane se Ofisa o Leoleo o lata ane po’o le vala’au mai i le telefoni 22222.

Photo supplied