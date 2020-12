Samoa Police issue missing person alert

Taoipu has been missing since 8 December from his home in Samusu Aleipata.

His family has been trying to locate him after he failed to return home.

Police said Taoipu has mental condition/disability and his family is anxious to find him.

If you have any information that might lead to locating Taoipu’s whereabouts, please contact a nearby Police station or call 22222.

Working Together for a Safer Samoa.

FAASILASILAGA TAUA: O SE TAMĀ O LO’O TAU SAILIA.

Ua talosagaina e le Matagaluega o Leoleo, Falepuipui ma le Toefuataina le fesoasoani a le mamalu o si o tatou Atunuu i le sailia lea o le Tamā e suafa ia Taoipu Vaigafa 56 tausaga o Samusu, Aleipata. Na aluese mai Taoipu mai lona aiga i Samusu Aleipata i le Aso Lua 8 o Tesema 2020. O le popolega i le aiga ona e iai si faaletonu i le mafaufau o Taoipu ma o loo talosagaina ai le fesoasoani a le Atunuu.

Faamolemole se tasi na te silafia se nofoaga o loo iai poo ni faamatalaga foi e uiga i le nei Tamā, faafesootai vave ane se Ofisa o Leoleo lata ane pe vala’au mai le telefoni 22222.

Galulue Faatasi mo se Samoa Saogalemu.

Photo supplied