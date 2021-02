Samoa selects players for International Basketball Federation’s Oceania Cup

The federation also announced the names of players competing in the Under-17 Girls division, Open Men’s and Women’s division.

The final players were selected after weeks of trials in Tuanaimato.

There are a total of 23 players for the U-17 girls; 21 players for the U-17 boys; 14 players for the open women's division; and 25 for the open men's.

The International Basketball Federation’s Oceania Cup will be held in Samoa in December, with dates yet to be finalised.

The U-17 boys' players are:

Julious Sua, Mavaega Toilolo, Maika Kioa Pedro, Simamao Steffany, Mason Tauaa, Elika Tutagalevao, Amanaki Ulberg, Hyrum Craig, McCay Craig, George Jr Wright, Faamatala Tusiga, Carlos Utumapu, Lauoliveoletalalelei Faleisa, VJ Viliamu Vaoifi, Alatasi Manumaleua, Meko Fulumoa, Duke Iaulualo, Darius Teo, Bitner Uili, Totoa Jr Kelemete Tuaoloa, Henry Voaga (Solosolo) East Lions.

The U-17 girls' players are:

Ulkalani Ulberg, Jadyn Craig, Loreighelle Joseph, Alexis Ah Mu, Maia Tauaa, Keisia Lei Arp, Rawinia Stunzner, Kaylynn Bedford, Aleono Papalosa, Manusina Levy, Vaimanino Leato, Talosaga Solomona, Lauryn Ah Mu, Ashley Silaga, Deborah Salome Keil, Alanaleea Craig, Anamaria Seumalu, Aute Talavou, Etevise Seumalu, Cellestin Pauga, Violet Mapusaga, Percy Tuialii, Tuitui Vaimauga.

Open men's players are:

Ene Togia, Tyrell Arp, Marquise Vaili, Nick Tofilau, Fagaloia Vaetoe, Quezon Leauanae, Ezra Pama Tufuga, Joeseph Vaetoe, Vaa Vaa, Drewsiah Craig, Sinapati Ulberg, Wayne Sio, Keith Fepuleai, Johnathan Burke, Devante Keil, Gideon Mulitalo, Heta Lealiifano, Mahonri Maiava, Ian Hefner Gatoloai, Joshua Lafoai, Fiso Leilua, Jeff Levy, Vincent Hunt, Theodore Lorenzo MacFarland, Gordon Komiti Tuilagi.

Open women's players are:

Yezenia Tea, La-Ree Tea, Carolina Tusiga, Maggieanne Tafaovale, Fuifui Sua, Gemma Leleipati Pauga, Fialauia Faifeau Hunt, Tirah Joseph, Theresa Vaaelua, Vaisogi Vaaelua, Valina Leota, Sharlene Seve, Jade Mulitalo, Leute Neria.